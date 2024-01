Procter & Gamble Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Procter & Gamble beträgt 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,04 für Haushaltsprodukte unterdurchschnittlich ist. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen über Procter & Gamble in sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten zwei Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen, obwohl auch drei Handelssignale festgestellt wurden, darunter ein "Schlecht"-Signal.

Der aktuelle Kurs der Procter & Gamble-Aktie liegt bei 147,57 USD und ist damit -1,9 Prozent vom GD200 (150,43 USD) entfernt, was ein "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 148,77 USD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 12 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Procter & Gamble abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 172,58 USD, was eine Empfehlung für einen Anstieg um 16,95 Prozent bedeutet. Somit erhält die Procter & Gamble-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.