Procter & Gamble: 150,79 EUR Kursziel laut Analysten

Die Aktie von Procter & Gamble wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 150,79 EUR (+7,80% Potenzial).

• Am 06.07.2023 war die Aktienkursveränderung bei -0,05%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Am gestrigen Tag verzeichnete die Procter & Gamble-Aktie einen Rückgang um -0,05%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Kurs jedoch um +1,86%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

11 Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere vier sehen sie als Aussichtsreich an (Rating: “Kauf”). Acht Experten bewerten das Papier neutral (Rating: “Halten”) und nur einer rät zum Verkauf.

Das Positive dabei ist ein Anteil von +62,50% an Analysten mit zumindest optimistischer Meinung über die Entwicklung des Unternehmens.

Zusammengefasst haben sich alle...