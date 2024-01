Procore Technologies Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen äußerten sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Procore. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI für Procore liegt bei 86,46, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,15, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was dazu führt, dass die Aktie ein weiteres "Schlecht"-Rating erhält.

Die Analysten schätzen die Aktie von Procore langfristig als "Gut" ein. Von 18 Analysten waren 9 Bewertungen positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu Procore veröffentlicht. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 74,88 USD, was einer Erwartung von 15,85 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.