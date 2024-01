Procore Technologies Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Procore. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Procore-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,7 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 37,1 zeigt an, dass Procore weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Procore insgesamt 8 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder negativen Meinungen. Obwohl es in den letzten Monat keine Analystenupdates gab, zeigt die durchschnittliche Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 10,47 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Procore bei 69,7 USD, was +14,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +11,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht.