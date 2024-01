Probiotec Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien bezüglich Probiotec ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessieren, überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Probiotec ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Für Probiotec führt ein RSI von 80 zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Probiotec-Aktie einen positiven Trend. Der Kurs liegt mit 2,87 AUD 11,67 Prozent über dem GD200 (2,57 AUD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 2,53 AUD ein positives Signal, da der Abstand +13,44 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Probiotec-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.