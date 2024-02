Probiotec Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie des Unternehmens Probiotec. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" durch die Redaktion und einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Probiotec für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Die übliche Aktivität im Netz wurde beibehalten, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Probiotec derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,63 AUD, während der Kurs der Aktie bei 2,78 AUD liegt, was einer Abweichung von +5,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,71 AUD, was einer Abweichung von +2,58 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Probiotec zeigt eine Ausprägung von 69,23 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating als "Neutral".