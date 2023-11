Probi AB Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Sentiment und Buzz: Die Beurteilung einer Aktie kann auch durch eine langfristige Betrachtung der Internetkommunikation einen wichtigen Beitrag leisten. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Analyse von Probi ergab interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Probi-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 188,1 SEK. Der letzte Schlusskurs von 207 SEK weicht somit um +10,05 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 200,27 SEK, daher liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+3,36 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Probi-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Für Probi betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 39,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 48,26). Insgesamt wird Probi daher für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Probi eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Probi daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Probi von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.