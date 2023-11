Proactis entscheidet sich für SnapLogic - Integration Platform as a Service (iPaaS)

London (ots/PRNewswire) -Proactis hat seine Entscheidung für SnapLogic bekanntgegeben. Der führende Anbieter für Source-to-Pay-Software will die führende generative Integrationslösung dazu nutzen, die Integration seiner Source-to-Pay-Angebote mit den Systemen seiner Kund:innen – Buchhaltung im weitesten Sinn, Warenwirtschaft und Lieferketten – zu verbessern.Proactis bietet insgesamt drei Integrationsoptionen: Um sich mit der Plattform zu verbinden, können Kund:innen entweder selbst APIs nutzen, einen Drittanbieter (z. B. einen Geschäftspartner) beauftragen oder Proactis bitten, die Integration über SnapLogic vorzunehmen.SnapLogics KI-Suite umfasst neben SnapGPT, der weltweit ersten generativen Integrationslösung, auch AutoPrep, AutoSuggest und AutoLink. Proactis-Kund:innen dürfen sich deshalb auf deutlich kürzere Integrationszeiten freuen, die alle neuesten Standards wie OAuth, OpenAPI-Specification und REST erfüllen.Zudem stehen Proactis auch die 700 von SnapLogic bereits vorgefertigten Snaps (Connectors) sowie dessen umfangreiche Muster-Bibliothek zur Verfügung. Diese können nach Bedarf durch eigene, von Proactis neu erstellte, ergänzt werden, und zwar für zahlreiche Anwendungsgebiete, darunter Buchhaltung und WWS. Dies bedeutet einen großen Mehrwert für Kund:innen, von der Möglichkeit der Automatisierung von Aufgaben und der Verfahrensstandardisierung über die verschiedenen technischen Bereiche hinweg bis hin zum Datenaustausch zwischen diesen.„Die Einführung dieser Plattform für generative KI und maschinelles Lernen ist für uns bei Proactis eine aufregende Neuerung. Wir freuen uns außerordentlich darauf, unseren Kund:innen zu noch größerer Flexibilität, schnellen und einfachen Integrationen und ultimativ zu einem gesteigerten Nutzen ihrer Ausgaben für Buchhaltungs-, Warenwirtschafts- und Lieferkettenlösungen zu verhelfen," so Proactis-CPTO Toby Davidson.„Es ist bekannt, dass die Source-to-Pay-Verantwortlichen in den Unternehmen unter extremem Druck stehen, mit weniger mehr zu erledigen, selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Governancevorschriften und Regulierungen," ergänzt Jason Wakeam, VP-Partner Sales and OEM bei SnapLogic. „Aus diesem Grund ist die Partnerschaft mit Proactis für uns ebenfalls hochinteressant. Wir freuen uns sehr, unsere bahnbrechende generative, KI-gesteuerte Integrationsplattform auch in den Dienst eines effektiveren Lieferkettenmanagements zu stellen. Viele Unternehmen von Banken bis Krankenhäusern vertrauen in grundlegenden Bereichen bereits auf die Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit unserer Plattform. Es freut mich sehr, dass nun auch Proactis-Kund:innen in den Genuss von Automatisierungen kommen, die Ressourcen für den Fokus auf die eigenen Geschäftsinnovationen freisetzen."Sobald SnapLogic – ein TrustRadius Top Rated, G2 Crowd Leader und Gartner Peer Insights Customers' Choice im Bereich Datenintegration – verfügbar sein wird, werden wir dies gesondert bekanntgeben.Weitere Informationen zu Proactis finden Sie hier (https://www.proactis.com/).Weitere Informationen zu SnapLogic und dessen Einbettung finden Sie hier (https://www.snaplogic.com/partners/oem).Über SnapLogicSnapLogic ist der führende Anbieter im Bereich generative Integration. Seine SnapLogic-Plattform war eines der ersten KI-gesteuerten Integrationsangebote und erlaubt Unternehmen, ihre digitale Transformation schneller zu bewältigen und dabei alle mitzunehmen.Ganz gleich, ob es um die Automatisierung von Geschäftsprozessen, den leichteren Zugang zu Daten oder die Auslieferung digitaler Produkte und Dienstleistungen geht: Mit SnapLogic wird es einfacher und geht besser voran. Weltweit vertrauen Tausende Unternehmen in Sachen Integration, Automatisierung und Orchestrierung ihrer Datenströme auf SnapLogic.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/proactis-entscheidet-sich-fur-snaplogic--integration-platform-as-a-service-ipaas-301990609.htmlPressekontakt:Robyn Hatton,Robyn.hatton@proactis.com ,+44 (0)773 393 1486 ; Bei SnapLogic für Ihre Medienanfrage zuständig:,Gemma Smith,gsmith@snaplogic.comOriginal-Content von: proactis, übermittelt durch news aktuell