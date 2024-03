Proact IT AB löst Jubelsturm aus!

Das Sentiment und Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Basierend auf diesen Faktoren haben wir die Aktie von Proact It untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Proact It war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine neutrale Einschätzung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Proact It. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Proact It auf 83,8 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 107 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 und dem GD50. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Proact It-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 65, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 40,41 führt zu einer neutralen Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Proact It.