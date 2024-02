Proact IT AB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Proact It-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer Analysen bewertet. Der gleitende Durchschnitt von 50- und 200-Tages-Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Kurs (103,4 SEK) sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt (81,06 SEK) als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt (92,7 SEK) liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Diskussionen über die Proact It-Aktie in sozialen Medien geführt. Das Stimmungsbarometer zeigt an sechs Tagen grün und an drei Tagen neutral. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Proact It-Aktie sowohl auf 7-Tage- (9) als auch auf 25-Tage-Basis (28,66) überverkauft ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage des RSI.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für die Proact It-Aktie auf der Grundlage der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien sowie des Relative Strength Index.