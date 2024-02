Proact IT AB Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI von Proact It wurde anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,15 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auf der anderen Seite wird der RSI25 als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Proact It-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 81,52 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 103,6 SEK liegt, was einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Proact It in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Somit erhält Proact It in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Bewertung.

