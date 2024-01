Proact IT AB Aktie: Es wird konkret!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen und die öffentliche Meinung, auch in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderungen der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Proact It wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Kurs von Proact It derzeit um +5,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage hingegen liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +8,97 Prozent, was zu einer insgesamt guten charttechnischen Einschätzung für beide Zeiträume führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Positive Themen rund um den Wert wurden ebenfalls verstärkt diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Proact It-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Proact It basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für Proact It, basierend auf Diskussionsintensität, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.