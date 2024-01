Proact IT AB Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse von Proact It weist auf positive Trends hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über den aktuellen Schlusskursen der Aktie, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz rund um Proact It zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Proact It-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmungen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Proact It auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine "Gut"-Bewertung, was auf positive Trends und Anlegerstimmungen hindeutet.

