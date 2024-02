Proact IT AB Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der Proact It-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 81,14 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 101,2 SEK liegt, was einem Unterschied von +24,72 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, da auch für diesen Wert (91,4 SEK) der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+10,72 Prozent).

Der Relative Strength-Index (RSI) der Proact It-Aktie beläuft sich auf 22,6, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 31,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Proact It ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Proact It-Aktie in der technischen Analyse und in Bezug auf die Anleger-Stimmung gute Bewertungen erhält, während das Sentiment und Buzz eine neutrale Bewertung ergeben.