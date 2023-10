Pro-palästinensische Versammlung in Wien untersagt

WIEN (dpa-AFX) - Eine pro-palästinensische Mahnwache in Wien ist wegen Propaganda für die islamistische Organisation Hamas von der Polizei im Vorfeld verboten worden. Ursprünglich hatte die Sicherheitsbehörde der österreichischen Hauptstadt die für Mittwochabend geplante Veranstaltung mit Verweis auf die Versammlungsfreiheit nicht untersagt. Vor der Demonstration seien jedoch im Internet Einladungen mit einem Hamas-Slogan aufgetaucht, von dem sich die Veranstalter nicht distanziert hätten, sagte Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Mittwoch.

"Die Versammlung zielt offensichtlich darauf ab, ein Klima zu schaffen, den gewalttätigen Konflikt in dieser Region auf die Straßen Wiens zu tragen", sagte Pürstl. Er verwies jedoch darauf, dass seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem Beginn der israelischen Gegenoffensive mehrere unbedenkliche pro-palästinensische Demonstrationen in Wien stattgefunden haben. Auch in Zukunft würden angemeldete Veranstaltungen einzeln geprüft und nicht generell verboten, betonte er./al/DP/ngu