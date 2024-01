Pro-Ship Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Pro-ship betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 26,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass Pro-ship derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Pro-ship weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 1338,1 JPY für den Schlusskurs der Pro-ship-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1371 JPY, was einem Unterschied von +2,46 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1310 JPY) zeigt mit einer Abweichung von +4,66 Prozent einen ähnlichen Trend, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pro-ship in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen kaum von der Norm abweicht.

Zusammenfassend kann Pro-ship basierend auf der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und der Diskussionsintensität in den sozialen Medien insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet werden.