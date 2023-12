Pro-Ship Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse für die Pro-ship-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1342,32 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1321 JPY weist eine Abweichung von -1,59 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 1288,78 JPY, was einer Abweichung von +2,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Pro-ship-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pro-ship liegt bei 38,89, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 für die Pro-ship liegt bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde Pro-ship von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Ebenso konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Pro-ship in verschiedenen Kategorien mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz.