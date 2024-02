Pro Medicus Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Die Pro Medicus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 77,81 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 111,35 AUD, was einem Unterschied von +43,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 96,13 AUD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einem Plus von +15,83 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Pro Medicus also charttechnisch mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pro Medicus-Aktie liegt bei 12,89, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 15,41 ebenfalls eine positive Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine überwiegend neutrale Tendenz. Die Aktivität in Bezug auf Diskussionen und die Stimmungsänderung werden als neutral eingestuft. Somit erhält die Pro Medicus-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine positive charttechnische Bewertung und eine neutrale langfristige Stimmungslage für die Pro Medicus-Aktie.