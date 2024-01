Pro Medicus Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Pro Medicus-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 29,31, dass die Aktie überverkauft ist, und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Des Weiteren lässt sich die Pro Medicus-Aktie hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 72,62 AUD für den Schlusskurs der Pro Medicus-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 95,83 AUD, was einem Unterschied von +31,96 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 86,65 AUD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bei Pro Medicus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, zeigt jedoch auch eine vermehrte Diskussion von negativen Themen in den letzten Tagen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich damit für die Pro Medicus-Aktie eine Einschätzung auf Basis der technischen Analyse und Anleger-Stimmung von "Gut" bis "Neutral".