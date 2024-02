Pro Medicus Aktie: Jetzt aber!

Die Aktie von Pro Medicus zeigt gemischte Signale in Bezug auf ihre Stimmung und Leistung. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls keine klaren Trends, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt.

In den sozialen Medien überwiegen jedoch in den letzten Wochen die positiven Meinungen und Themen rund um die Aktie. Die Gesamtbewertung basierend auf der Anlegerstimmung fällt daher positiv aus und wird als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale mit einem RSI7-Wert von 39,15 (Neutral) und einem RSI25-Wert von 22,64 (Gut). Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Pro Medicus bei 78,04 AUD verläuft, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 107,8 AUD, was einem Abstand von +38,13 Prozent über der GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 96,51 AUD zeigt die Aktie eine positive Differenz von +11,7 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung der Aktie von Pro Medicus basierend auf den verschiedenen Faktoren.

