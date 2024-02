Pro Medicus Aktie: Immer langsam!

Die Pro Medicus hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet, wobei der Kurs aktuell bei 99,35 AUD liegt, was einem Abstand von +1,82 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +24,78 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 38,14 Punkten, was bedeutet, dass Pro Medicus weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50,28 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Demnach wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Diskussionsintensität rund um Pro Medicus war erhöht, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pro Medicus eine positive Gesamteinstufung.