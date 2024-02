Pro Medicus Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Pro Medicus-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 78,72 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 87,56 AUD liegt, was einer Abweichung von +11,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 96,97 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt unter diesem gleitenden Durchschnitt (-9,7 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pro Medicus-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Pro Medicus besonders positive Diskussionen geführt, was zu einer überwiegend "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pro Medicus-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 82 hat, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,77, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Pro Medicus.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark zunimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Pro Medicus basierend auf der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet.