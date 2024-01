Pro Medicus Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Pro Medicus ein erhöhtes Maß an Diskussionsintensität gezeigt, was sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge gezeigt hat. Daher wird Pro Medicus für diesen Faktor als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Pro Medicus daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Pro Medicus in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft waren, mit einem RSI von 43,61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Pro Medicus-Aktie liegt bei 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung als "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pro Medicus wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pro Medicus-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Summe wird Pro Medicus auf Basis dieser Faktoren mit einem "Gut"-Rating versehen.