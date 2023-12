Pro Dv Software Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Pro Dv Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,99 % im Bereich "IT-Dienstleistungen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Pro Dv bei 0,85 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,86 EUR, was einen Abstand von +1,18 Prozent zur GD200 bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,88 EUR zeigt sich eine Differenz von -2,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Pro Dv Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,28 Prozent erzielt, was 11,65 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,63 Prozent im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 12,38 Prozent, und Pro Dv liegt aktuell 5,9 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pro Dv diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.