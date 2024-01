Pro Dex Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Pro-dex verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,88 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um 36,04 Prozent, was einer Underperformance von -43,92 Prozent für Pro-dex entspricht. Der Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnete eine mittlere Rendite von 24,98 Prozent im letzten Jahr, wobei Pro-dex 32,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde bei Pro-dex eine starke Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeschrieben wird. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Pro-dex beträgt derzeit 9,77 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Pro-dex überverkauft ist (Wert: 25,22), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Pro-dex derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 89,55 %. Mit einer Differenz von lediglich 89,55 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.