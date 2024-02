Pro Dex Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Pro-dex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Outperformance von +6,97 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu hatte der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -6,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Pro-dex 16,13 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Pro-dex in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Pro-dex in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Pro-dex liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Pro-dex im Vergleich zur Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine deutlich niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Pro-dex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,75 USD lag, während der letzte Schlusskurs (17,66 USD) nur um -0,51 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine negative Abweichung von -7,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pro-dex-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.