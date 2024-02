Pro Dex Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Pro-dex hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,02 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt. Dies zeigt eine sehr positive Entwicklung der Aktie, wodurch sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite von Pro-dex beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 90,93 % als niedrig eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Pro-dex von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Pro-dex-Aktie in den letzten 200 Handelstagen mit 17,74 USD auf einem ähnlichen Niveau liegt wie der aktuelle Schlusskurs von 18,34 USD (+3,38 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 19,07 USD in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (-3,83 Prozent), was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Pro-dex-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.