Pro Dex Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Anleger-Stimmung für Pro-dex wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Pro-dex bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Pro-dex als ein Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pro-dex-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,31, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,29, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Pro-dex in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pro-dex wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.