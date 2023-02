FRANKFURT AM MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Leiter der Europaabteilung der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl, Karl Kopp, hat die jüngsten Beschlüsse des EU-Gipfels in Brüssel zur Verschärfung der Asylpolitik scharf kritisiert. "Das ist ein Sieg der Hardliner; Europa demontiert das Asylrecht", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagsausgaben). "Die Beschlüsse sind ein Dokument der Härte und Herzlosigkeit. Die Fundamente der EU - Menschenrechte, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit - spielen keine Rolle mehr", so Kopp.

"Die Kommission ist mittlerweile das Kommissariat der Hardliner."

Foto: über dts Nachrichtenagentur