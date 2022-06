ProSiebenSat.1 plant personalisiertes Streaming-Programm

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

WIEN/UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Die Mediengruppe ProSiebenSat.1 plant für ihre Streaming-Nutzer auf der Plattform Joyn ein individuelles fortlaufendes Programm ähnlich wie im TV. Mit Blick auf die weltweite Flut an Angeboten wolle man dem jeweiligen Nutzer eine kuratierte Streamingauswahl in einer Abfolge anbieten - wie bei einer Playlist, sagte ProSiebenSat.1-Vorstand Wolfgang Link am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur beim Festival "4GameChangers" in Wien. "Sie haben dann ihr eigenes lineares Fernsehprogramm." Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll es auf der losgehen.

Seit Jahren gibt es immer mehr Bewegtbildangebote abseits des fortlaufenden TV-Programms auf Streaming-Plattformen. Internationale Anbieter konkurrieren mit lokalen. Inmitten des Booms diversifiziert sich der Markt derzeit./rin/DP/ngu