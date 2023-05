ProSiebenSat.1: Kursziel um +9,29% erhöht - jetzt bei 9,18 EUR

Am Finanzmarkt hat ProSiebenSat.1 am gestrigen Tag eine optimistische Kursentwicklung von +0,65% hingelegt und somit der vergangenen Handelswoche einen positiven Abschluss beschert (+3,24%). Die Analysten stimmen in dieser Einschätzung überein: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 9,18 EUR, was einem Potential von +9,29% entspricht.

• ProSiebenSat.1 legt um +0,65% beim Börsenkurs zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 9,18 EUR – ein Potential von +9%

• Aktuelle Guru-Rating Bewertung bleibt mit 3.32 unverändert

Die Meinungen der Bankanalysten sind dabei durchaus unterschiedlich: Während vier Experten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und fünf weitere sie als “Kauf” bewerten (insgesamt also neun positive Bewertungen), gibt es auch acht neutrale Empfehlungen sowie vier kritische Stimmen zum Verkauf – sogar ein Experte rät...