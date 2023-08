ProSiebenSat.1: Kursziel bei 8,93 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von ProSiebenSat.1 verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang um -0,71%. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie um insgesamt -5,51%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Trotzdem glauben Bankanalysten an ein mittelfristiges Kurspotenzial für die Aktie und setzen das Kursziel im Durchschnitt bei 8,93 EUR fest. Ein Anstieg um +23,44% wäre damit möglich.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und weitere zwei betrachten sie als positiv bewertet (“Kauf”). Zehn Experten halten sich neutral (“Halten”) und acht empfehlen den Verkauf der Aktie oder sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating blieb stabil bei 2,75 Punkten.