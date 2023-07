ProSiebenSat.1: Analysten sehen Potenzial von +1,44%

Die Aktie von ProSiebenSat.1 konnte gestern an der Börse zulegen und erreichte eine Kursentwicklung von +1,53%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus sogar satte +8,93%, was offenbar auf Optimismus am Markt hindeutet.

Doch wie bewerten die Bankanalysten das Unternehmen? Im Durchschnitt gehen sie davon aus, dass ProSiebenSat.1 ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 9,13 EUR hat. Damit eröffnet sich aktuell ein Potenzial von +1,44% für Investoren.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese positiven Erwartungen: Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere zwei mit “Kauf” bewerten aber nicht euphorisch sind; halten 10 Experten es für sinnvoll zu warten (“halten”) und acht raten gar zum Verkauf (“Verkauf”). Zwei Expert*innen würden sogar sofort verkaufen müssen.

Zum Guru-Rating kann...