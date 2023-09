ProSiebenSat.1: Aktuell unterbewertet - Kursziel 8,67 EUR

Nach Meinung der Bankanalysten ist die Aktie von ProSiebenSat.1 zurzeit nicht angemessen bewertet und das wahre Kursziel liegt bei 8,67 EUR – eine Steigerung um +29,75% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Am 22.09.2023 hat die Aktie von ProSiebenSat.1 an Wert verloren (-2,28%). Doch über den Zeitraum von fünf Handelstagen steigt sie insgesamt um +1,12%. Die Marktstimmung scheint also relativ optimistisch zu sein.

Ein mittelfristiges Kursziel für ProSiebenSat.1 wird von Bankanalysten auf 8,67 EUR geschätzt – bei einem Potential für Investoren um +29,75%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem kürzlichen positiven Trend.

Von insgesamt 25 Experteneinschätzungen hält nur einer die Aktie als “starkes Kaufsignal”. Zwei sind “kaufen”, zwölf sagen “halten” und weitere sieben geben ein “Verkaufssignal”....