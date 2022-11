ProSiebenSat.1-Aktie: Dann besser die Finger davon lassen ...

Aktionäre von ProSiebenSat.1 benötigen starke Nerven: Ihr Investment hat trotz der jüngsten Erholung auf Jahressicht ganze 40% an Wert verloren. Und langfristig sieht es nicht besser auf für den Titel des Medien-Konzerns. Denn: Im Fokus: ProSiebenSat.1-Aktie An der Börse verloren ProSiebenSat.1-Papiere seit 2012 per saldo um -60,1% an Wert, was einem durchschnittlichen...