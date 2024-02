ProSiebenSat.1-Aktie: Das Geld ist erstmal weg!

Aktionäre von ProSiebenSat.1 benötigen starke Nerven. Denn ihr Investment verliert heute fast 8% an Wert und fällt bis an die Kursmarke von 5,00 Euro. Dabei summiert sich der Kursverlust der ProSiebenSat.1-Aktie in den vergangenen sechs Monaten auf 30%, während auf Jahressicht ein Minus von 41% auf der Kurstafel von ProSiebenSat.1 steht und in der Drei-Jahres-Betrachtung...