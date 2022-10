ProSiebenSat.1-Aktie: Es brennt

Das sieht nicht gut aus: Die Aktie von ProSiebenSat.1 hat in den vergangenen sechs Monaten rund 35% an Wert verloren und fällt heute auf ein neues 24-Monats-Tief. Eine weitere Gewinnwarnung von ProSiebenSat.1 setzt den Aktien des Medienkonzerns am Freitag kräftig zu. Wegen schlechterer Aussichten für das Werbegeschäft im wichtigsten Quartal strich der Fernsehkonzern seine...