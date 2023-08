ProSiebenSat.1-Aktie: Enttäuschende Zahlen - wichtige Informationen für Anleger!

Die Aktien des Medienriesen ProSiebenSat.1 sind infolge des Zwischenberichts für das zweite Geschäftsquartal unter Spannung. Es bestehen zunehmende Bedenken, ob die Jahresziele angesichts der andauernden Schwäche im Werbemarkt realisiert werden können.

Im vergangenen Quartal verzeichnete das in MDAX gelistete Unternehmen Einnahmen von 868,00 Millionen Euro, was einem Rückgang um 17% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht. Aufgrund der reduzierten Rentabilität im Bereich Werbevertrieb sank das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um die Hälfte auf 79,00 Millionen Euro und resultierte letztendlich in einem Verlust von 56,00 Millionen Euro.

Beibehaltung der Gesamtjahresziele

Obwohl die Zahlen schlecht aussehen hat die Unternehmensführung dennoch ihre Jahressollwerte bekräftigt: Umsatzerlöse von rund 4,10...