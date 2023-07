ProSiebenSat.1-Aktie: Der Abwärtsstrudel verschärft sich

Das sieht nicht gut aus! Die Aktie von ProSiebenSat.1 hat in den vergangenen drei Monaten 17% an Wert verloren - heute wurde bekannt, dass ProSiebenSat.1 rund 400 Stellen in Deutschland streichen will. Das entspreche rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungs-Kerngeschäft und in der Holding, teilte eine Sprecherin des Medienkonzerns am Dienstag in Unterföhring bei München...