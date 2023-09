ProSiebenSat1: Zielwert bei 8,67 EUR

Die Aktie von ProSiebenSat1 wurde von Marktanalysten unterbewertet. Der wahre Kurszielwert liegt um +34,67% höher als der aktuelle Wert.

• ProSiebenSat1: Am 29.09.2023 mit +3,24%

• Das Kursziel von ProSiebenSat1 liegt bei 8,67 EUR

• Guru-Rating von ProSiebenSat1 bleibt das selbe mit 2,71

Am Vortag konnte die Aktie von ProSiebenSat1 am Finanzmarkt eine positive Entwicklung des Kurses in Höhe von +3,24% verzeichnen. Damit addieren sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zu einem Gesamtminus in Höhe von -1,62%. Somit scheint derzeit eine eher pessimistische Stimmung auf dem Markt zu herrschen.

Obwohl einige Analysten eine solche Entwicklung erwarteten oder nicht ist es offensichtlich geworden und die Stimmungslage zeugt davon.

Momentan beträgt das anvisierte Kursziel für die Aktie von ProSiebenSat1 8,67 EUR.

Gemäß...