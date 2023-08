ProSiebenSat1 vor Quartalszahlen: Umsatzrückgang erwartet, doch Gewinn könnten steigen

ARTICLE:

Es wird bald wieder Zeit für die Quartalsbilanz von ProSiebenSat1, dem Unternehmen mit Sitz in Unterföhring. In 88 Tagen ist es so weit und Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Auch interessant ist der Vergleich zur Entwicklung der ProSiebenSat1-Aktie im Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,86 Mrd. EUR – ein bedeutender Wert an der Börse. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht bevor und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut den jüngsten Datenanalysen rechnen Experten damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal etwas sinkt.

Im dritten Quartal 2022 konnte ProSiebenSat1 einen Umsatz von 921,00 Mio. EUR verzeichnen, während jetzt ein leichter Rückgang um -0,10 Prozent auf 920,46 Mio. EUR erwartet wird. Der bisherige...