ProSiebenSat1: Potenzial von +25,29% - Kursziel bei 8,67 EUR

Die ProSiebenSat1-Aktie ist in den Augen einiger Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,67 EUR und bietet somit ein Potenzial von +25,29%. Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen eine negative Rendite von -1,14%, was zu einer negativen Wochenperformance von insgesamt -1,84% führte.

• ProSiebenSat1 verbucht am 14.09.2023 eine negative Rendite von -1,14%

• Aktuelles mittelfristiges Kursziel beträgt 8,67 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 2,71

Obwohl die Stimmung auf dem Finanzmarkt momentan pessimistisch erscheint und einige Analysten die jüngste Kursentwicklung skeptisch beobachten , besteht immer noch ein erhebliches Interesse an der Aktie.

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Bankanalysten bezüglich des Investments in diese Aktie: Ein starker Kauf wird mit hoher...