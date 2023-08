ProSiebenSat1: Potenzial von +11,01% – Kursziel bei 8,93 EUR

Die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat1 hat in den vergangenen fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren und am gestrigen Tag eine negative Entwicklung von -1,88% hingelegt. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 8,93 EUR aufweist. Dies entspricht einem Potenzial von +11,01%.

• ProSiebenSat1: In Woche bis 15.08.2023 mit -4,58%

• ProSiebenSat1-Kurspotenzial beträgt laut Analyse +11,01%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 2,75

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Kursentwicklung. Unter den Analysten gibt es unterschiedliche Bewertungen: Während zwei als starke Kaufempfehlung gelten und weitere zwei als Kauf empfohlen werden sowie zehn Experten zur Haltung raten; halten noch acht...