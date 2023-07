ProSiebenSat1: Potenzial für Wachstum bei 9,13 EUR

Die Aktie von ProSiebenSat1 hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung hingelegt. Sie verlor in den letzten fünf Tagen insgesamt -4,90%. Am gestrigen Tag ging sie mit einem Kursverlust von -0,02% aus dem Handel.

Das mittelfristige Kursziel für ProSiebenSat1 liegt aktuell bei 9,13 EUR. Das bedeutet ein Potenzial für Wachstum um +10,91%, falls die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Zeit.

Zwei Analysten raten zum Kauf der Aktie von ProSiebenSat1 und zwei weitere sehen sie als optimistisch an und empfehlen ebenfalls einen Kauf. Zehn Experten halten die Position und geben das Rating “halten”. Acht Analysten hingegen sind pessimistisch eingestellt und würden empfehlen die Aktie zu verkaufen oder sogar sofort zu...