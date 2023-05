ProSiebenSat1: Potenzial für Kursanstieg um +9,99% auf 9,18 EUR

Am Finanzmarkt hat die ProSiebenSat1-Aktie gestern eine kleine Delle von -0,02% erlitten. In der Summe konnten Anleger in den letzten fünf Handelstagen jedoch ein Plus von +3,32% verzeichnen. Das lässt momentan Optimismus beim Markt erkennen.

Die Meinung der Analysten fällt ähnlich positiv aus: Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel bei 9,18 EUR und damit ein Potenzial für Investoren von fast +10%. Dabei sind sich nicht alle Experten dieser Einschätzung sicher – einige halten die Aktie nur für “halten” oder empfehlen sogar einen Verkauf. Doch mit einem Anteil optimistischer Analysten von knapp über 40% kann man insgesamt durchaus von einem vielversprechenden Bild ausgehen.

Zusätzlich gibt es noch das Guru-Rating als Trend-Indikator. Hier konnte ProSiebenSat1 zuletzt punkten und bleibt weiterhin im positiven...