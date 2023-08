ProSiebenSat1: Kursziel von 8,93 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von ProSiebenSat1 am Finanzmarkt betrug -1,43%. In der zurückliegenden Handelswoche konnte jedoch ein positiver Trend mit einem Wachstum von +4,20% erzielt werden. Die Analysten sind sich einig und sehen die Aktie als aktuell unterbewertet an.

• Am 11.08.2023 fiel die ProSiebenSat1-Aktie um -1,43%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 8,93 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,75

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +6,41%, wenn das prognostizierte Ziel erreicht wird. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Zwei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie aufgrund ihrer starken Performance und zwei weitere setzen sie auf “Kauf”. Zehn Experten bewerten sie als “halten” und acht andere meinen immer noch es...