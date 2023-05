ProSiebenSat1: Kursziel liegt bei 10,20 EUR

Die ProSiebenSat1-Aktie wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 10,20 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +31,51%.

• Am 05.05.2023 stieg die Aktie um +2,62%

• Guru-Rating bleibt bei 3,32

• Die Analysteneinschätzungen sind geteilt

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +2,62%. In den vergangenen fünf Tagen fiel sie jedoch um -4,48%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der ProSiebenSat1-Aktie und weitere vier stuften das Unternehmen positiv mit “Kauf” ein. Acht Experten bewerten sie als “halten”, während fünf darin einen “Verkauf” sehen.

Insgesamt zeigen sich sowohl positive als auch negative Meinungen unter den Analysten. Das Guru-Rating blieb unverändert bei 3,32...