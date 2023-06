ProSiebenSat1: Kursziel 9,13 EUR - Potenzial von +12,19%

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von ProSiebenSat1 einen Verlust von -1,55% hinnehmen müssen. In der vergangenen Woche konnten jedoch Gewinne in Höhe von +1,95% erzielt werden. Der Markt erscheint somit trotz des gestrigen Abschwungs optimistisch.

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 9,13 EUR und prognostizieren damit ein Potenzial von +12,19%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Zwei Analysten raten zum sofortigen Verkauf der Aktien und acht weitere vergeben ein “Verkaufs”-Rating.

Zwei Analysten bewerten die ProSiebenSat1-Aktie als starken Kauf und ein weiterer empfiehlt den Kauf mit Optimismus. Elf Experteneinschätzungen lauten auf “halten” und bleiben weitgehend neutral.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,71 (“Guru-Rating ALT”) stehen – eine positive Einschätzung für...