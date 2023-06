ProSiebenSat1: Kurspotenzial von +3,92% auf 9,13 EUR

Die Aktie von ProSiebenSat1 hat gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,23% verzeichnet. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen allerdings eine Abwärtstendenz (-0,30%) an. Der Markt scheint in diesem Zusammenhang neutral gestimmt zu sein.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 9,13 EUR liegt – ein Potenzial von +3,92%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Derzeit empfehlen nur 2 Analysten den Kauf der ProSiebenSat1-Aktie und ein weiterer Experte sieht sie als kaufenswert an. Hingegen positionieren sich 11 Experten eher neutral mit einem “Halten”-Rating und weitere 8 halten die Aktie sogar für verkaufswürdig. Zwei Experten raten dazu, die Anteile sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating...