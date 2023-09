ProSiebenSat1: Kurspotenzial von +23,86% auf 8,67 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von ProSiebenSat1 am Finanzmarkt betrug +0,78%. In den vergangenen fünf Handelstagen – einer vollständigen Handelswoche – belief sich der Trend auf -2,32%. Diese Entwicklung überrascht nicht alle Analysten. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ pessimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 8,67 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt und sehen ein Potenzial von +23,86%. Ein schwacher Trend in letzter Zeit hat jedoch nicht alle Experten überzeugt.

Insgesamt gibt es zwölf neutrale Bewertungen und sieben Verkaufsempfehlungen sowie eine starke Kaufempfehlung zur Aktie. Der Guru-Rating-Indikator bleibt mit einem Wert von 2,71 gleichbleibend positiv.

Hinweis: Dieser Artikel dient lediglich als Informationsquelle und beinhaltet keine...